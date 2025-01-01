В работе Telegram произошёл масштабный сбой

В новогоднюю ночь в работе мессенджера Telegram зафиксирован масштабный сбой, следует из данных ресурса Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных ресурсов.
Пользователи сообщили, что столкнулись с неполадками после полуночи. В частности, они пожаловались на сбои при попытке соединения с сервером, а также при отправке сообщений.
В РФ больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы (31 процент) и Петербурга (десять процентов).
Помимо этого, о неполадках в работе Telegram сообщали пользователи из других государств. Они также пожаловались на трудности при попытке соединения с сервером.
Ранее сообщалось, что свыше тысячи россиян пожаловались на сбои в работе Telegram. Кроме того, жалобы поступили от пользователей из Узбекистана.