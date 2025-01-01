Эксперты рассказали, какие законы вводятся в сфере недвижимости в 2025 году

"Предположим, у вас был земельный участок для индивидуального жилищного строительства. В определенный момент вы решили разделить его на два новых участка — допустим, для продажи или передачи членам семьи. Согласно действующим сейчас правилам, минимальный срок владения каждым из вновь образованных участков исчисляется с даты их государственной регистрации. Это значит, что даже если вы владели исходным участком десять лет, эти новые участки считались бы у вас в собственности с нуля, и при их продаже в течение трех или пяти лет вам пришлось бы платить НДФЛ.