Семьям повышают выплаты по единому пособию с 1 января: новые суммы по регионам

Свой регион и климатическую зону специалисты предложили найти в таблице. Далее нужно рассчитать среднедушевой доход и сравнить среднедушевой доход из второй колонки со своими доходами. В том случае, когда сумма в колонке окажется больше, пособие положено. Если меньше — значит нет.