Семьям повышают выплаты по единому пособию с 1 января: новые суммы по регионам

Семьи с 1 января будут получать новые суммы единого пособия. Названы все выплаты в регионах. «Свою» выплату можно найти в таблице.
Специалисты портала госуслуг рассказали об увеличении выплат по единому пособию во всех без исключения регионах России. Выплаты привязаны к прожиточному минимуму, и, так как он возрастает, то увеличиваются и суммы пособия.
Свой регион и климатическую зону специалисты предложили найти в таблице. Далее нужно рассчитать среднедушевой доход и сравнить среднедушевой доход из второй колонки со своими доходами. В том случае, когда сумма в колонке окажется больше, пособие положено. Если меньше — значит нет.
В остальных колонках таблицы — суммы пособия в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка.
Среднедушевой доход считают так:
Берут 12 месяцев, за которые учитываются доходы семьи. Если подавать на единое пособие или продление в январе, это период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года.
Затем определяют сосав семьи. Учитывать нужно родителей и детей до 18 лет, а если они учатся очно — до 23 лет.
Учитывают доходы всех членов семьи, включая зарплату, алименты, стипендии, пенсии, прибыль с процентов по вкладам, гонорары
Получившуюся сумму дохода делят на количество членов семьи и на 12.
В результате получите среднедушевой доход, который и сравнивают со второй колонкой в таблице, разъяснили на госпортале.