Закон о создании игорной зоны в Ялте вступил в силу

Самая первая в России игорная зона «Азов-Сити» работала с 2010 по 2018 год, но была закрыта, поскольку законодательство РФ допускает существование только одной игорной в границах субъекта федерации. А в 2014 году было принято решение создать другую игорную зону на Кубани: под нее были определены участки в районе размещения олимпийских объектов вблизи горнолыжного курорта в Красной поляне.