Закон о создании игорной зоны в Ялте вступил в силу

Азартные игры в России запрещены везде, кроме специальных игорных зон. Изначально их было четыре: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа.
В 2014 году президент РФ Владимир Путин расширил список, разрешив размещение игорного бизнеса в Крыму. Однако глава республики Крым Сергей Аксенов позже пожаловался на «неудобное место», которое было изначально определено для игорной зоны «Золотой берег», из-за чего, по его словам, инвестиции не привлекались. В итоге место для нее было решено изменить.
Самая первая в России игорная зона «Азов-Сити» работала с 2010 по 2018 год, но была закрыта, поскольку законодательство РФ допускает существование только одной игорной в границах субъекта федерации. А в 2014 году было принято решение создать другую игорную зону на Кубани: под нее были определены участки в районе размещения олимпийских объектов вблизи горнолыжного курорта в Красной поляне.
Помимо нее, в России сейчас работают еще три игорные зоны: «Янтарная» в Калининградской области, «Приморье» на Дальнем Востоке и «Сибирская монета» в Алтайском крае.