Как изменились МРП, прожиточный минимум и другие показатели в Казахстане

Напомним, что данный расчетный показатель определяет минимальную пенсионную выплату по возрасту, или солидарную пенсию. Ее получают пенсионеры, имеющие полный трудовой стаж до 1998 года, который составляет 20 лет — для женщин и 25 лет — для мужчин. То есть выплата уменьшается соответственно стажу.