Курсы валют на 1 января, цены на нефть и металлы

Металлы: котировки фьючерсов на золото во вторник выросли во время европейской сессии, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по цене 2,623,21 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,20%. Фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 0,19%, достигнув отметки 29,35 доллара за тройскую унцию.