Курсы валют на 1 января, цены на нефть и металлы

Нефть: котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов во вторник, передает Investing.com. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале торговались по цене 71,39 доллара за баррель, поднявшись на 0,56% на 9:25 аст. Нефть WTI нашла поддержку на уровне 69,33 доллара и сопротивление — на 71,61 доллара.
Металлы: котировки фьючерсов на золото во вторник выросли во время европейской сессии, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по цене 2,623,21 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,20%. Фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 0,19%, достигнув отметки 29,35 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:48 аст bitcoin торговался по 93 484,6 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта понизилась на 0,29%, а ее капитализация составила 1,85 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 344,6 доллара, понизившись в цене на 1,40%. Капитализация этой криптовалюты составила 402,94 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,27 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 1 января. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 31 декабря, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 31 декабря.
1 австралийский доллар 326,2 тенге.
1 азербайджанский манат 308,8 тенге.
10 армянский драм 13,28 тенге.
1 белорусский рубль 160,78 тенге.
1 бразильский реал 85 тенге.
10 венгерских форинтов 13,31 тенге.
1 гонконгский доллар 67,61 тенге.
1 грузинский лари 189,89 тенге.
1 датская крона 73,32 тенге.
1 дирхам ОАЭ 142,99 тенге.
1 доллар США 525,11 тенге.
1 евро 546,74 тенге.
1 индийская рупия 6,13 тенге.
1000 иранский риал 12,5 тенге.
1 канадский доллар 365,32 тенге.
1 китайский юань 71,94 тенге.
1 кувейтский динар 1704,96 тенге.
1 кыргызский сом 6,04 тенге.
1 малазийский ринггит 117,53 тенге.
1 мексиканский песо 25,33 тенге.
1 молдавский лей 28,69 тенге.
1 норвежская крона 46,39 тенге.
1 польский злотый 124,92 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 139,82 тенге.
1 российский рубль 4,88 тенге.
1 СДР 684,81 тенге.
1 сингапурский доллар 385,71 тенге.
1 таджикский сомони 48,4 тенге.
1 тайский бат 15,32 тенге.
1 турецкая лира 14,92 тенге.
100 узбекских сумов 4,07 тенге.
1 украинская гривна 12,49 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 658,91 тенге.
1 чешская крона 21,75 тенге.
1 шведская крона 47,74 тенге.
1 швейцарский франк 580,68 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,92 тенге.
100 южнокорейских вон 35,66 тенге.
1 японская иена 3,35 тенге.