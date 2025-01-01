Минимальный размер оплаты труда повышен на 16,6%, до 22 тыс. 440 рублей в месяц

Напомним, в 2024 году МРОТ составлял 19 тыс. 242 рубля.
МРОТ — это минимальный размер зарплаты россиян до вычета НДФЛ. Работодатель не имеет права платить меньше. От величины МРОТ зависит расчет оплаты больничного, пособия по беременности и родам и ряда других социальных выплат.
Размер МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны. При этом регионы могут устанавливать свой уровень минимальной зарплаты, главное, чтобы он был не ниже федерального.