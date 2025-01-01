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Минимальный размер оплаты труда повышен на 16,6%, до 22 тыс. 440 рублей в месяц

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года повышен на 16,6%, до 22 тыс. 440 рублей в месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в 2024 году МРОТ составлял 19 тыс. 242 рубля.

МРОТ — это минимальный размер зарплаты россиян до вычета НДФЛ. Работодатель не имеет права платить меньше. От величины МРОТ зависит расчет оплаты больничного, пособия по беременности и родам и ряда других социальных выплат.

Размер МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны. При этом регионы могут устанавливать свой уровень минимальной зарплаты, главное, чтобы он был не ниже федерального.

экономика