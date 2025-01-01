В России с 1 января 2025 года утильсбор на автомобили вырос на 20%

С 1 января 2025 года утильсбор в России повышается на 20%. Это означает, что для самой массовой категории легковых машин (двигатели объемом 1−2 литра) ставка сбора выросла с 556,2 тыс. руб. до 667,4 тыс. руб. Цена подержанных машин с объемом двигателя от 2 до 3 литров в возрасте больше трех лет составляет теперь 2,84 млн руб. против 2,37 млн руб. в 2024 году.