Челябинская область с 1 января увеличила взнос за капремонт на 18%

«Повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Челябинской области на 18% позволит обеспечить возможность финансирования проведения внеочередного капитального ремонта тех домов, где в рамках технического обследования будет выявлена первоочередная необходимость, в том числе и капремонта лифтов», — комментировал ранее гендиректор фонда капитального ремонта Челябинской области Виктор Тихоненко.