Челябинская область с 1 января увеличила взнос за капремонт на 18%

Тариф вырастет на 2 рубля 12 копеек за «квадрат» — с 11 рублей 80 копеек до 13 рублей 92 копейки.
«Повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Челябинской области на 18% позволит обеспечить возможность финансирования проведения внеочередного капитального ремонта тех домов, где в рамках технического обследования будет выявлена первоочередная необходимость, в том числе и капремонта лифтов», — комментировал ранее гендиректор фонда капитального ремонта Челябинской области Виктор Тихоненко.
Добавим, к тому же с 1 июля 2025 года в Челябинске, Магнитогорске и Копейске тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 19,9%.
На 18% тарифы поднимут в Златоусте, Карабаше, Кыштыме, Миассе, Озерске, Снежинске, Трехгорном, Троицке, Усть-Катаве, Чебаркуле и Южноуральске.
Напомним, Челябинская область оказалась в топ-5 по росту тарифов на услуги ЖКХ: средний индекс 18%, предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям составит 4,8%. Больше средний индекс установлен для Пермского края (21,1%), Кемеровской области — Кузбасса (19,8%), Северной Осетии — Алании (19%), в Мордовии — аналогичная цифра, 18%. В Московской области он составит 13,3%, Республике Крым — 11,9%, Татарстане — 17,5%.