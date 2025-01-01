Нефтебазу из Владивостока могут перенести на мыс Азарьева, Шкотовский район

Перенос нефтебазы из Владивостока может начаться в ближайшее время. Уже выбрано самое подходящее новое место для объекта. Это район мыса Азарьева в Шкотовском муниципальном округе, сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина в интервью агентству PrimaMedia.
Сейчас в Минэнерго РФ разработан план-график на работы. Новая площадка расположена на площади 76 га. При этом сам перенос важного предприятия из краевого центра начнут только после того, как будет построен и введён в строй новый терминал.
«Проведен анализ территорий, имеющих потенциал для размещения нефтебазы, и выявлен наиболее подходящий по площади и глубинам прилегающей морской акватории земельный участок», — сообщила председатель правительства Приморья, первый вице-губернатор края Вера Щербина.
Напомним, что нефтебазе во Владивостоке более 100 лет. На последнем ВЭФ было принято окончательное решение убрать объект из черты города. Соответствующее поручение оформлено распоряжением президента России Владимира Путина.
Предполагается, что вместо предприятия в районе путепровода появятся новые дома, деловые центры и развлекательные объекты. Также могут расширить дороги, что существенно разгрузит трафик на одной из самых оживленных магистралей Владивостока.