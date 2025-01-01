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На какие пособия может рассчитывать многодетная семья в Казахстане в 2025 году

АСТАНА, 1 янв — Sputnik. В Минтруда Казахстана опубликовали подробные данные касательно выплат для многодетных семей.

Семья, имеющая четверых детей, может рассчитывать на пособие в размере 16,03 МРП или 63 029 тенге (120 долларов).

На пятерых детей — 20,04 МРП или 78 797 тенге (150 долларов).

Ячейка общества с шестью детьми будет получать 24,05 МРП — 94 564 тенге (180 долларов).

Семья, воспитывающая семь детей может получить 28,06 МРП или 110 331 тенге (210,1 долларов).

Женщины со званиями и наградами «Алтын алқа» («Золотая подвеска»), «Мать-героиня», «Материнская слава» I, II степени — 7,4 МРП или 29 096 тенге (55,4 долларов).

«Күміс алқа» («Серебряная подвеска») — 6,4 МРП или 25 164 тенге (47,9 долларов).

Напомним, размер МРП в 2025 году увеличился до 3 932 тенге (7,4 долларов).

экономика