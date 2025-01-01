На сколько выросли пенсии казахстанцев в 2025 году

Минимальный размер солидарной пенсии, согласно закону о бюджете, увеличился на 8,5%, с 57 853 тенге в 2024 году до 62 771 тенге в 2025 году. Отметим, что такой минимум также назначается при трудовом стаже, требуемом для полного объема выплат. Если он меньше, то эта сумма соответственно уменьшается.