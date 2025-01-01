Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину

«Газпром» в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. «Газпром» в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
«Украинский транзит в страны ЕС и Молдавию может быть частично замещен увеличением транзита российского газа через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по “Балканскому потоку” в Венгрию (для снабжения Венгрии, Словакии и Австрии) и по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме (для поставок в Молдавию и Румынию)», — сказал Белогорьев.
В Венгрию можно будет, не расширяя действующие мощности, направить дополнительно около 1 миллиарда кубометров газа в год, уточнил он.
Часть российского газа — в пределах 1−2 миллиардов кубометров газа в год — может быть, вероятно, перенаправлена также в Венгрию через Румынию по Трансбалканскому газопроводу, предположил эксперт. По этому же направлению может осуществляться газоснабжение Молдавии, добавил он.
«В целом, за счет увеличения турецкого транзита можно перенаправить газ в объеме до 4−5 миллиардов кубометров газа в год, то есть около трети от текущего транзита через Украину», — заключил он.