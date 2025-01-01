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В Самарской области льготники будут получать выплаты независимо от размера пенсии или дохода

С 1 января 2025 года в Самарской области вступил в силу закон, который отменяет учет критерия нуждаемости при предоставлении ежегодной и ежемесячной денежных выплат пожилым гражданам.

Ветераны Великой Отечественной войны-труженики тыла, ветераны труда, граждане, приравненные к ветеранам труда, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда Самарской области (если их право возникло после 1 марта 2017 года) ежемесячную выплату будут получать вне зависимости от размера пенсии или дохода. Также теперь не учитывается, работает пенсионер или нет.

В региональном минсоцдеме подсчитали, что в 2025 году ежемесячные выплаты таким образом будут получать 25 327 человек. Из региональной казны на эти цели потребуется 283,795 млн рублей. В бюджете следующего года эта сумма учтена.

экономика