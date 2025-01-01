В Самарской области льготники будут получать выплаты независимо от размера пенсии или дохода

Ветераны Великой Отечественной войны-труженики тыла, ветераны труда, граждане, приравненные к ветеранам труда, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда Самарской области (если их право возникло после 1 марта 2017 года) ежемесячную выплату будут получать вне зависимости от размера пенсии или дохода. Также теперь не учитывается, работает пенсионер или нет.