Главные экономические итоги 2024 года

Специалисты прогнозируют, что в 2025-м курс белорусского рубля будет поддерживаться за счет того, что физлица и нерезиденты будут сдавать иностранную валюту. Статистика Нацбанка также говорит о том, что в прошлом году граждане сдают валюты больше, чем покупают.