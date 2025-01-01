Главные экономические итоги 2024 года

Республика многие годы работала над тем, чтобы диверсцифицировать свою внешнюю торговлю. Официальный Минск полагал, что оптимальной для развития страны будет формула, когда по трети экспорта будет приходиться на Россию, Запад и страны дальней дуги.
Фактически на протяжении многих лет белорусский экспорт практически в равных долях приходился на западные страны и российский рынок. Однако последние годы Запад начал вводить против Минска секторальные санкции.
Самым очевидным для Беларуси стало решение переориентировать свой экспорт на российский рынок, а логистику — с балтийских республик на российские порты. Результат не заставил себя ждать. По итогам 2023 года объем взаимной торговли с РФ достиг рекордной отметки в 53 миллиарда долларов.
Окончательные цифры взаимного товарооборота за 2024 год будут позже, но пока данные говорят о том, что он опять вырастет и будет в диапазоне 59−60 миллиардов долларов.
Окно на Балтике
Белорусский экспорт на протяжении многих лет шел через порты балтийских республик, потому что это было наименьшее логистическое плечо. Беларусь даже приобрела долю в терминале в Клайпедском порту, чтобы через него переваливать калийные удобрения.
Правда, литовская сторона в 2021 году решила заблокировать экспорт белорусских калийных удобрений.
Беларусь обратилась за помощью к ближайшему союзнику, и несмотря на полную загруженность мощностей российских портов в 2022 году республика получила возможность экспортировать свои товары. Первое время шли разговоры о том, что белорусским экспортерам нужен свой терминал в порту «Бронка» в Ленинградской области.
В 2024 году стало известно, что белорусское правительство подписало с Мурманской областью соглашение о намерениях. Суть его сводилась к тому, что республика получит свой терминал в порту Мурманска.
В свою очередь «Беларускалий» сообщил, что подал иск в суд Европейского союза против Литвы за блокировку экспорта калийных удобрений. Так горнодобывающий гигант решил добиться возмещения собственных потерь от балтийской республики.
По итогам только 2023 года через российские порты на экспорт ушло 18 миллионов тонн грузов. Всего в этой работе было задействовано 20 портов в России.
Пока нет официальной статистики за весь год, потому что в данной сфере результат подбивают по полугодиям. Но глава президентской администрации Дмитрий Крутой уже сообщал, что только за первое полугодие 2024 года экспорт через российские порты прибавил 22,5% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 7,3 миллиона тонн.
Голубое топливо
Белорусская экономика остается по-прежнему достаточно энергоемкой, потому что в стране в советские годы была создана сильная промышленная отрасль.
Многие белорусские промышленные гиганты используют российский газ. Общий объем потребления отечественной промышленности составляет около 20 миллионов кубических метров голубого топлива. В совокупности это делает цену на газ одним из факторов, сказывающимся на конкурентоспособности промышленного сектора.
В последние годы для Беларуси действует фиксированная цена на российский газ — 128,5 доллара за кубический метр. В это же время цены на голубое топливо в Европе на бирже подвержены серьезным колебаниям, но даже при самом лучшем раскладе они выше в три-четыре раза.
Публично о том, что все вопросы, связанные с поставками энергоресурсов для нужд белоруской экономики, заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко. Причем он сослался на своего российского коллегу Владимира Путина, при этом сказав, что тот принял соответствующее решение.
Точных цифр поставок российской нефти и ее стоимости для белорусских нефтеперерабатывающих заводов пока нет, зато точно известно, что она идет без экспортных пошлин.
Причем на белорусские заводы распространяются льготы, связанные с налоговым маневром в России, и по итогам 2024 года республика предварительно должна получить 640 миллионов долларов.
Собственное производство
Ограничительные меры в отношении России и Беларуси заставили власти двух стран форсировать реализацию совместных импортозамещающих проектов.
В Москве и Минске было решено сделать ставку на собственное производство комплектующих и продукции, к которым западные страны закрыли доступ.
Российское правительство изначально выделило для белорусской промышленности кредитную линию на 105 миллиардов российских рублей. Эти деньги предназначались для реализации 27 импортозамещающих проектов.
Посол Беларуси в России Александр Рогожник сообщил, что кредитную линию планируется увеличить до 200 миллиардов российских рублей.
По его словам, российской стороне на рассмотрение уже представили семь новых проектов на общую сумму свыше 70 миллиардов российских рублей.
Основная часть кредитных ресурсов ушла на нужды белорусских промышленных гигантов, среди которых производители техники, станков, подшипников, гидравлики.
При этом самым известным стал проект производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей». В Беларуси должны изготовить 178 фюзеляжей и не менее 89 самолетов.
Экономика растет
Сотрудничество с главным экономическим партнером в лице России позволило обеспечить рост белорусской экономики по итогам 11 месяцев на 3,9%. Общий объем ВВП достиг отметки в 224,2 миллиарда рублей (около 64,5 миллиарда долларов).
Растущий товарооборот с РФ позволяет белорусским властям увеличивать золотовалютные резервы. Международные активы на конец года составили 8,79 миллиарда долларов. При том, что задача стояла, чтобы они не опустились ниже отметки в 6 миллиардов долларов.
Надежные партнерские отношения Минска и Москвы в экономике позволили белорусским властям сделать прогноз, что в 2025 году внутренний валовый продукт республики вырастет еще на 4,1%, а инфляция не превысит 5%.
Курсы валют
Подводя итоги 2023 года, мы фиксировали, что 26 декабря валютные курсы выглядели следующим образом:
1 доллар — 3,2036 белорусского рубля.
1 евро — 3,5255 белорусского рубля.
В конце 2024 года на фоне роста импорта и отрицательного сальдо торгового баланса начали заметно расти в стоимости и американский доллар и евро.
По состоянию на 30 декабря данные иностранные валюты стали стоить дороже:
1 доллар — 3,4735 белорусского рубля.
1 евро — 3,5753 белорусского рубля.
При этом в обнародованном проекте бюджета на 2025 год власти заложили средний курс доллара в диапазоне — 3,35−3,37 рубля.
В декабрьском макропрогнозе на 2025 год эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) предположили, что среднегодовой курс белорусского рубля к доллару составит 3,38.
Специалисты прогнозируют, что в 2025-м курс белорусского рубля будет поддерживаться за счет того, что физлица и нерезиденты будут сдавать иностранную валюту. Статистика Нацбанка также говорит о том, что в прошлом году граждане сдают валюты больше, чем покупают.