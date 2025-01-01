Специалисты приступили к реставрации фасадов главного производственного корпуса типографии Ивана Сытина. Здание с фигурными аттиками и полукруглыми окнами представляет собой яркий пример промышленной архитектуры начала XX века. Оно расположено по адресу: улица Пятницкая, дом 71/5, строение 1 и обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.
Типография самого известного из дореволюционных российских издателей Ивана Сытина была построена в 1903 году по проекту мастера промышленной архитектуры Адольфа Эрихсона при участии инженера Владимира Шухова. В историческом здании бывали Лев Толстой, Максим Горький, Владимир Маяковский, а также Сергей Есенин, который некоторое время работал у Сытина корректором.
«Началась реставрация фасадов главного производственного корпуса типографии Сытина на Пятницкой улице — знакового памятника архитектуры. Композиция главного фасада выполнена в стиле модерн, в его неоготическом варианте, часто применяемом в промышленном зодчестве в начале XX века. Долгое время мы добивались реставрации, были вынуждены обратиться в суд. В конце 2023 года появился новый собственник, готовый провести необходимые работы. Специалистам предстоит расчистить поверхность фасадов исторического здания от загрязнений и поздних цементных покрытий, привести в порядок кирпичную кладку, устранить трещины, восстановить завершения зубчатых башен, отреставрировать исторические двери и окна», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.
Кроме того, реставраторы приведут в порядок кровлю, восстановят исторический цвет фасада с частичным сохранением существующей окраски. Все работы ведутся под контролем специалистов Мосгорнаследия.
Запланирована реставрация и других корпусов типографии по адресу: улица Пятницкая, дом 71/5, строения 3 и 4. Департаментом культурного наследия города уже согласован проект, к работам планируют приступить в 2025 году.
До 1886 года на этом месте находилось семь частных владений, в основном принадлежавших дворянам, а также купцам. Известный уже в тот момент книгоиздатель Иван Сытин приобрел у наследников Д. Гульщина большое владение на Валовой улице для создания типографии. Двумя годами ранее он организовал товарищество «И. Д. Сытин и Ко» с основным капиталом 75 тысяч рублей.
В 1887—1889 годах Сытин обращается в строительное отделение городской управы с просьбой разрешить строительство каменных двухэтажных и одноэтажных нежилых строений для типографии, а также одноэтажного каменного здания с подвалом для склада товаров. Автор этих сооружений — художник-архитектор Федор Рыбинский. Строения располагались в центре владения — сейчас они находятся во дворе типографии. Сторона, обращенная к Валовой улице, была занята жилыми постройками — главным домом и двумя флигелями, где жил владелец — Иван Сытин.
В 1892 году Сытин вновь обращается за разрешением удлинить каменный двухэтажный фабричный корпус в глубину владения, пристроив к нему еще два — трех- и двухэтажного, а старое здание поднять еще на этаж. В 1894 году над поперечной частью этого сооружения надстраиваются четвертый и пятый этажи. Автор проекта — архитектор Флегонт Воскресенский.
В 1893—1903 годах товарищество «И. Д. Сытин и Ко» скупает близлежащие участки, выходящие на Пятницкую улицу и в 2-й Монетчиковский переулок. Здесь начинают строить топографический корпус — четырехэтажное здание с нежилым подвалом, за которым во дворе появляется котельная и фабричная труба.
Типография, построенная по проекту Адольфа Эрихсона, расположилась на углу переулка и продольной стороной выходила на Пятницкую улицу.
В 1905 году корпус пострадал от пожара. В 1912—1914 годах по проекту того же архитектора со стороны Валовой улицы на месте главного дома и флигелей начали строить новый пятиэтажный корпус. Он предназначался для склада книг, размещения квартир управляющего и директора, жилья для приезжих. Кроме того, в нем располагалась школа рисования и литографии, специально организованная в 1903 году Иваном Сытиным для подготовки квалифицированных специалистов.
В 1914—1915 годах со стороны 2-го Монетчиковского переулка по проекту Адольфа Эрихсона строится одноэтажный каменный дом, который примыкает к главному типографическому корпусу. Помимо этого, тут делают железный навес.
Сейчас главное строение со стороны 2-го Монетчиковского переулка соединено с многоэтажным типографским корпусом, построенным после 1926 года.
С возведением новых корпусов книгоиздательское товарищество превратилось в крупнейшего производителя печатной продукции в России, главное место в ней занимали учебные пособия, научная и художественная литература. В период революционных событий 1905 года в типографии были напечатаны первый и третий номера «Известий» Московского совета.
После 1917 года бывшая типография Ивана Сытина стала называться Первой образцовой типографией.