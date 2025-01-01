Началась реставрация фасадов главного производственного корпуса типографии Сытина на Пятницкой улице

В 1905 году корпус пострадал от пожара. В 1912—1914 годах по проекту того же архитектора со стороны Валовой улицы на месте главного дома и флигелей начали строить новый пятиэтажный корпус. Он предназначался для склада книг, размещения квартир управляющего и директора, жилья для приезжих. Кроме того, в нем располагалась школа рисования и литографии, специально организованная в 1903 году Иваном Сытиным для подготовки квалифицированных специалистов.