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В Беларуси увеличены нормативы расходов на обучение и воспитание одного учащегося на 2025 год

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличены нормативы расходов на обучение и воспитание одного обучающегося на 2025 год в учреждениях общего среднего, дошкольного и среднего специального образования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2024 года № 1029, официально опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом предусмотрены следующие размеры нормативов: для обучающихся школ, расположенных в городах и поселках городского типа, — Br3749,17, для сельских школ — Br8447,27 в год. Для воспитанников детских садов, расположенных в городах, норматив расходов на обучение и воспитание составит Br4956,11, в сельской местности — Br5656,76. Для обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического образования, размер норматива составит Br5584,88, среднего специального образования — Br5125,32 в год.

«Пересмотрены также значения корректирующих коэффициентов, которые позволяют учесть особенности реализации образовательных программ, различные аспекты обучения и воспитания отдельных категорий учащихся, наполняемость учреждений образования, в том числе в сельской местности, а также расселение сельского населения», — пояснили в пресс-службе Министерства образования.

экономика
образование