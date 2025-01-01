В Беларуси увеличены нормативы расходов на обучение и воспитание одного учащегося на 2025 год

Документом предусмотрены следующие размеры нормативов: для обучающихся школ, расположенных в городах и поселках городского типа, — Br3749,17, для сельских школ — Br8447,27 в год. Для воспитанников детских садов, расположенных в городах, норматив расходов на обучение и воспитание составит Br4956,11, в сельской местности — Br5656,76. Для обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического образования, размер норматива составит Br5584,88, среднего специального образования — Br5125,32 в год.