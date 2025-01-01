С 1 января зарплаты врачей, педагогов и соцработников проиндексировали на 13,2%

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: …на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2%, в 2026 году — на 10,2; в 2027 году — на 8,3% с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки», — говорится в бюджете Соцфонда России на 2025 год.