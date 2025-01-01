С 1 января зарплаты врачей, педагогов и соцработников проиндексировали на 13,2%

Также это касается зарплат сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, работников лесных хозяйств.
Пенсии пенсионеров, как работающих, так и неработающих, проиндексировали с 1 января на 7,3%.
«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: …на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2%, в 2026 году — на 10,2; в 2027 году — на 8,3% с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки», — говорится в бюджете Соцфонда России на 2025 год.
При этом индексация не затронет депутатов, сенаторов и судей.
Зарплата бюджетников в Челябинской области с 1 января 2024 года будет проиндексирована на 12%. Напомним, 5 декабря губернатор Алексей Текслер подписал соответствующее распоряжение.
«Речь идет о сотрудниках как областного, так и муниципального уровня. Также на 12% произойдет индексация окладов категорий работников бюджетной сферы, отмеченных майскими указами президента РФ», — комментировали тогда в пресс-службе главы региона.