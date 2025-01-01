Воронежцам рассказали о финансовых новшествах 2025 года

С 1 марта с помощью Госуслуг любой человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют на его имя кредит, и добровольно отказаться от возможности заключать договоры кредита или займа. Для этого нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Если ограничение будет стоять, но кредитор всё равно выдаст деньги, он не сможет требовать долг у жертвы мошенников.