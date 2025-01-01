Воронежцам рассказали о финансовых новшествах 2025 года

2025 год по китайскому гороскопу — год Зелёной Деревянной Змеи. Она символизирует мудрость, гибкость, прозорливость и процветание. Считается, что на своём хвосте хозяйка следующего года принесёт немало изменений и трансформаций.
О том, какие новшества ждут нас в Год Змеи в мире финансов, рассказали в воронежском отделении Банка России.
Автовладельцы смогут дистанционно запросить выплаты по ОСАГО при любых ДТП
С 1 января все страховщики, которые продают полисы ОСАГО, будут обязаны предоставить своим клиентам возможность урегулировать убытки не только в офисах, но и дистанционно —через свои сайты или мобильные приложения.
А если автомобилисты оформили европротокол, они также смогут воспользоваться приложениями «Помощник ОСАГО» и «Госуслуги. Авто». В страховой компании проверят протоколы, прикреплённые к заявлению об аварии, фотографии с места ДТП, данные виновника ДТП и другие документы. После этого автомобиль направят на экспертизу, организуют ремонт или выплатят возмещение.
Самозапреты на выдачи кредитов
С 1 марта с помощью Госуслуг любой человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют на его имя кредит, и добровольно отказаться от возможности заключать договоры кредита или займа. Для этого нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Если ограничение будет стоять, но кредитор всё равно выдаст деньги, он не сможет требовать долг у жертвы мошенников.
Чтобы установить запрет, нужно будет сделать соответствующую отметку в своей кредитной истории через Госуслуги. А с 1 сентября устанавливать и отменять запрет можно будет ещё и через МФЦ.
Когда человеку действительно понадобится кредит или заём, он сможет снять запрет в кредитной истории. Отмена запрета активируется через день. Таким образом, если человек снимет запрет под давлением мошенников, у него будет время разобраться в происходящем.
Самозапреты не будут распространяться на ипотеку, и основные образовательные кредиты — их оформление подразумевает более длительный процесс, поэтому риски мошенничества здесь минимальны.
Страховые компании предложат клиентам новый способ инвестиций
В 2025 году появится новый вид страховок — долевое страхование жизни. Одна часть стоимости полиса пойдёт на страхование жизни от несчастного случая, а другая — на инвестиции в паевые инвестиционные фонды.
Клиент сам выберет, в какие именно паи нужно вложиться. Они сразу перейдут в собственность человека. То есть он сохранит их или получит компенсацию рыночной стоимости паев, даже если со страховой компанией что-то случится — она потеряет лицензию или обанкротится.
При покупке полисов ДСЖ важно учитывать, что они не гарантируют прибыль в конце срока договора. А если цены паев упадут, можно даже потерять часть денег. Но при благоприятной ситуации на фондовом рынке владелец полиса, помимо страховой защиты, получит инвестиционный доход.
Для строительства своего дома можно будет использовать кредиты с господдержкой
С 1 марта деньги по Семейной и IT-ипотеке можно будет направить не только на покупку квартиры у застройщика, но и на строительство частного дома. Будущие жильцы должны выполнить такие условия:
-заключить договор строительного подряда с организацией или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированными в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС);
— выбрать один из типовых проектов или домокомплектов, которые строитель указал в ЕИСЖС;
— для оплаты услуг строительной компании открыть счет эскроу в одном из уполномоченных банков. Деньги на таких счетах защищены системой страхования вкладов в пределах 10 млн рублей. А подрядчик может их получить только после того, как человек зарегистрирует право собственности на построенный дом.
Кроме того, с 1 марта для оплаты строительства своего дома можно будет использовать сразу весь материнский капитал. Пока до начала стройки разрешается получить только половину маткапитала на оплату работ. А вторую половину — лишь через полгода и при условии, что фундамент, стены и крыша уже готовы.