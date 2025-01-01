Как изменятся штрафы и госпошлины с 1 января 2025 года

Как правило, у людей, которые хотят «зайцем» проехать остановку-другую, находится для контролеров масса отговорок, чтобы не платить штраф. А с 1 января его размер стал еще больше — от 0,5 до 1 базовой (то есть от 21 до 42 рублей).