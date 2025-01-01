Как изменятся штрафы и госпошлины с 1 января 2025 года

С 1 января увеличиваются штрафы за безбилетный проезд в автобусе, троллейбусе или маршрутке, за непристегнутый ремень в авто, непройденный техосмотр, курение в неположенном месте и так далее. Дорожает замена паспорта и водительских прав.
Как изменился размер штрафов и выплат в денежном выражении, читайте в материале Sputnik.
Штрафы по ПДД
Чаще всего граждане вспоминают про размер базовой величины, когда нарушают правила дорожного движения. Например, человек «попал» на камеру, когда ехал с большой скоростью, или его остановил инспектор ГАИ за непристегнутый ремень. С нового года платить за нарушения ПДД придется больше, и вот насколько.
Есть нюанс: если за превышение скорости «словила» камера, а не инспектор, штраф будет в два раза меньше. Такое же правило действует с техосмотром: первый раз — предупреждение, повторно в течение года — 0,5 базовой.
За неправильную остановку и стоянку транспортного средства в Беларуси наказывают штрафом в одну базовую — с 1 января он составит уже 42 рубля, а не 40, как раньше.
Также на несколько рублей вырос штраф за эксплуатацию автомобиля или мотоцикла без страховки. Нарушителю грозит от 1 до 3 БВ, а значит, размер административного взыскания составит от 42 до 126 рублей (вместо прежних 40−120).
Курильщики и «зайцы»
Как правило, у людей, которые хотят «зайцем» проехать остановку-другую, находится для контролеров масса отговорок, чтобы не платить штраф. А с 1 января его размер стал еще больше — от 0,5 до 1 базовой (то есть от 21 до 42 рублей).
На пригородном транспорте штраф установлен в размере 0,7 БВ (29 рублей 40 копеек), междугородном — 1 БВ (42 рубля).
Курение в непредназначенных для этого местах тоже «подорожало» с нового года: нарушителям грозит штрафом до 4 базовых (с 1 января это уже будет 168 рублей).
Регистрация транспорта, замена паспорта и прав
Паспорт в Беларуси нужно менять каждые 10 лет, а также в случае потери документа, смены фамилии или порчи. Услуга эта стоит 1 базовую, а значит, с января она подорожала на два рубля — 42 вместо прежних 40.
Столько же стоит регистрация брака, а вот его расторжение в четыре раза дороже — 168 рублей.
От размера базовой величины зависит плата за регистрацию транспорта в ГАИ. В этом году это стоило 120 рублей, в следующем — 126 (то есть ровно 3 БВ): две базовые за регистрационные знаки, еще одна — за оформление техпаспорта.
Замена водительских прав, которые с марта 2024-го выдаются на 20 лет, подорожала на четыре рубля: 84 вместо 80 (две базовые).
Пособие по безработице и военные сборы
Одна из немногих выплат в стране, размер которой привязан к базовой величине, а не к бюджету прожиточного минимума, — пособие по безработице. Право на нее имеют те, кто был уволен по уважительной причине (сокращение численности или штата работников, а также в связи с истечением трудового договора).
Денежное пособие регулярно выплачивается государством лицам, имеющим статус безработных. Его размер зависит от времени, которое гражданин провел без работы: максимальный — 2 БВ (с 1 января это 84 рубля), минимальный — 70% БВ (29 рублей 40 копеек).
Выплаты гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, вырастут до 210 рублей (до 5 БВ), а прошедшие лечение в ЛТП смогут рассчитывать на 84 рубля (2 БВ).
Кроме того, в базовых величинах рассчитывается выплата тем, кого призвали на военные сборы и кому в этой связи временно пришлось оставить работу. Ее размер составляет 15 базовых — с нового года это 630 рублей.