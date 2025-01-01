Некоторые зарплаты увеличиваются с 1 января

К этой величине привязаны, например, штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Также от нее зависят различные госпошлины, а значит, вырастет и стоимость таких госуслуг, как замена паспорта, водительских прав, регистрация транспорта в ГАИ, регистрация и расторжение брака, и других.