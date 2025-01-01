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Некоторые зарплаты увеличиваются с 1 января

МИНСК, 1 янв — Sputnik. По решению правительства базовая величина увеличивается в Беларуси с 40 до 42 рублей с 1 января 2025 года.

Источник: Sputnik.by

К этой величине привязаны, например, штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Также от нее зависят различные госпошлины, а значит, вырастет и стоимость таких госуслуг, как замена паспорта, водительских прав, регистрация транспорта в ГАИ, регистрация и расторжение брака, и других.

Увеличится и пособие по безработице — одна из немногочисленных выплат, которая тоже исчисляется в базовых величинах.

Кроме базовой с Нового года повышается и минимальная зарплата: ранее было 626 рублей, стало 726 рублей. Меньше этой суммы платить сотрудникам нельзя, если только они не работают по договору подряда.

Помимо этого, увеличивается и базовая ставка оплаты труда в бюджетном секторе. Ранее она была равна 253 рублям, а теперь — 270 рублям. От этой суммы рассчитываются зарплаты бюджетников — соответственно, они увеличатся.

экономика