С 1 января базовая ставка в Беларуси выросла до Br270

Повышением базовой ставки будет обеспечен рост заработных плат в бюджетных организациях. Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, их размеры с 1 января также увеличатся. В Минтруда отметили, что, как и в 2024 году, базовая ставка в 2025 году будет расти в несколько этапов.