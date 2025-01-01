С 1 января базовая ставка в Беларуси выросла до Br270

С 1 января в Беларуси выросла минимальная заработная плата В Беларуси увеличены нормативы расходов на обучение и воспитание одного учащегося на 2025 год С 1 января в Беларуси снято ограничение размера пенсий трудящимся пенсионерам На выплату пенсий в 2025 году направят около Br26 млрд.
Повышением базовой ставки будет обеспечен рост заработных плат в бюджетных организациях. Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, их размеры с 1 января также увеличатся. В Минтруда отметили, что, как и в 2024 году, базовая ставка в 2025 году будет расти в несколько этапов.