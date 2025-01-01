В Челябинской области объяснили причины роста тарифов ЖКХ

С 1 января тариф повысили с 11,8 рублей до 13,92 рублей за квадратный метр. Изменение прокомментировал Виктор Тихоненко, гендиректор фонда капремонта региона. Он отметил, что повышение тарифов позволит вне очереди проводить работы в тех домах, где они требуются сейчас, а не через год или два. Касается это в первую очередь объектов, в которых происходят неожиданные поломки лифтов, труб, протечки крыши или нужен срочный ремонт, например, фасада строения.
Изменения затронули не только наш регион, но и в другие субъекты РФ. Челябинская область с показателем в 18% оказалась на пятом месте списка территорий с самым большим ростом взносов. Первую позицию занял Пермский край (21%), вторую — Кузбасс (19,8%), а за ним по порядку идут Алания (Северная Осетия) и Мордовия (примерно по 19%). Следом за Челябинской областью в рейтинге расположился Татарстан (17,5%). Отмечается, что в списке указаны средние значения по каждому региону — в разных муниципалитетах размер взноса может быть больше или меньше, в пределах 4,8%.
Отметим, что повышение тарифов ЖКХ ожидается в середине лета этого года. Сообщается, что в Челябинске, Магнитогорске и Копейске они вырастут на 19,9%, а в других крупных городах региона — на 18%.