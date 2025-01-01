В Челябинской области объяснили причины роста тарифов ЖКХ

Изменения затронули не только наш регион, но и в другие субъекты РФ. Челябинская область с показателем в 18% оказалась на пятом месте списка территорий с самым большим ростом взносов. Первую позицию занял Пермский край (21%), вторую — Кузбасс (19,8%), а за ним по порядку идут Алания (Северная Осетия) и Мордовия (примерно по 19%). Следом за Челябинской областью в рейтинге расположился Татарстан (17,5%). Отмечается, что в списке указаны средние значения по каждому региону — в разных муниципалитетах размер взноса может быть больше или меньше, в пределах 4,8%.