Пенсии и пособия: как изменился размер выплат в Волгоградской области с 1 января

С нового года жителей Волгоградской области, как и других регионов страны, ждет индексация пенсии на 7,3%. Ее средний размер составит около 24 тыс. рублей. Об этом на пленарном заседании Госдумы рассказал министр финансов Антон Силуанов.
При этом впервые с 2016 года индексацию произведут и для работающих пенсионеров. При расчете коэффициента повышения будут учтены все индексации, которые пропустил гражданин.
Кроме этого, будет увеличен размер и других соцвыплат. Например, в связи с ростом размера прожиточного минимума будет увеличено единое детское пособие. Сумма помощи составит в среднем от 8,6 тыс. руб. до 17,2 тыс. руб.
Затронет индексация и материнский капитал. Так, с 1 февраля он вырастет до 676 398,58 ₽ на первого ребенка.
Кроме этого, с 2025 года начинает работать прогрессивная шкала налогообложения. Ставка НДФЛ будет зависеть от годового дохода: 13% (доход до 2,4 млн руб.) и максимальная в 22% (доход свыше 50 млн руб.).