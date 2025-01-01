В Пакистане откроются торговые дома Узбекистана — подробности

Посол Узбекистана Алишер Тухтаев встретился с главой крупной пакистанской текстильной компании «Diners Group» Сухайлом Мотеном.
В ходе переговоров участники встречи рассмотрели вопрос организации производства и торговли готовой текстильной продукции. В качестве нового направления сотрудничества рассмотрели создание торговых домов двух стран в Ташкенте, Самарканде, Карачи и Лахоре.
Было достигнуто соглашение о создании первых торговых домов в Карачи в феврале и в Ташкенте в марте 2025 года.
В настоящее время готово здание Торгового дома промышленных товаров Узбекистана в Карачи. Торжественная церемония открытия состоится 3 января 2025 года.
«До прибытия выставочной продукции в павильонах будут демонстрироваться видеоролики об узбекской продукции и производителях».
Глава компании выразил готовность сотрудничества с Узбекистаном в сфере сельского хозяйства, в том числе в создании современных теплиц. Для реализации новых проектов он планирует посетить Узбекистан в феврале нынешнего года.