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Минтруда: ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров

Минтруда: ограничение пенсий работающих пенсионеров снято в Беларуси с 1 января.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты Беларуси рассказало БелТА, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.

В госоргане заметили, что на пенсии продолжают трудиться около 446 тысяч человек. И ограничения по размеру пенсии действовало для порядка 110 тысяч из них. То есть они теряли часть пенсии — порой (при высоком индивидуальном коэффициенте) существенную, доходящую до 500 рублей.

Кроме того, считают в Минтруда и соцзащиты, выйти на работу смогут еще более 10 тысяч пенсионеров.

Также отмечается, что перерасчет в связи со снятием ограничений, будет реализован автоматически — надобности обращаться куда-либо нет.

Ранее мы назвали главные новшества для пенсионеров в Беларуси по указу президента Беларуси Александра Лукашенко о соцподдержке: начисление пенсий, время подачи заявления, работающие пенсионеры, получение через почту.

И рассказывали, что изменится для пенсионеров в Беларуси после совещания у Лукашенко: пенсия работающим полностью, назначение — за «пару дней», кого коснется плата за доставку пенсии.

Также Лукашенко сказал, что будет с Беларусью в 2025 году, напомнив о пути преемственности.

А вот каким был Год Змеи в истории Беларуси: Машеров возглавил БССР, Коваленок полетел в космос, страну накрыл снежный шторм «Хавьер».