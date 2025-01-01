Минтруда: ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров

В госоргане заметили, что на пенсии продолжают трудиться около 446 тысяч человек. И ограничения по размеру пенсии действовало для порядка 110 тысяч из них. То есть они теряли часть пенсии — порой (при высоком индивидуальном коэффициенте) существенную, доходящую до 500 рублей.