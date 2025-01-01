Минтруда: ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты Беларуси рассказало БелТА, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.
В госоргане заметили, что на пенсии продолжают трудиться около 446 тысяч человек. И ограничения по размеру пенсии действовало для порядка 110 тысяч из них. То есть они теряли часть пенсии — порой (при высоком индивидуальном коэффициенте) существенную, доходящую до 500 рублей.
Кроме того, считают в Минтруда и соцзащиты, выйти на работу смогут еще более 10 тысяч пенсионеров.
Также отмечается, что перерасчет в связи со снятием ограничений, будет реализован автоматически — надобности обращаться куда-либо нет.
Ранее мы назвали главные новшества для пенсионеров в Беларуси по указу президента Беларуси Александра Лукашенко о соцподдержке: начисление пенсий, время подачи заявления, работающие пенсионеры, получение через почту.
И рассказывали, что изменится для пенсионеров в Беларуси после совещания у Лукашенко: пенсия работающим полностью, назначение — за «пару дней», кого коснется плата за доставку пенсии.
Также Лукашенко сказал, что будет с Беларусью в 2025 году, напомнив о пути преемственности.
А вот каким был Год Змеи в истории Беларуси: Машеров возглавил БССР, Коваленок полетел в космос, страну накрыл снежный шторм «Хавьер».