Тарифы на некоторые услуги «Белпочты» изменились с 1 января

С 1 января 2025 года меняются тарифы на некоторые нерегулируемые услуги почтовой связи по пересылке: заказной письменной корреспонденции, отправлений «1-й класс», отправлений с объявленной ценностью, посылок, международной простой письменной корреспонденции, международных отправлений ЕМS, услуги «Почтовый курьер» и др.