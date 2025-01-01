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Тарифы на некоторые услуги «Белпочты» изменились с 1 января

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на некоторые услуги «Белпочты» изменились с 1 января, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Источник: БЕЛТА

С 1 января 2025 года меняются тарифы на некоторые нерегулируемые услуги почтовой связи по пересылке: заказной письменной корреспонденции, отправлений «1-й класс», отправлений с объявленной ценностью, посылок, международной простой письменной корреспонденции, международных отправлений ЕМS, услуги «Почтовый курьер» и др.

Без изменений останется стоимость универсальных услуг почтовой связи (пересылка простого письма, почтовой карточки, бандероли), внутренних посылок с онлайн-оформлением, отправлений E-commerce (кроме пакетов «Оптима» и «Экспресс»).

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