Зарплаты многих белорусов повысятся с 1 января 2025 из-за роста базовой ставки до 270 рублей

Зарплаты многих белорусов повысятся с 1 января 2025 года из-за роста базовой ставки до 270 рублей, пишет БелТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.
Все дело в росте с первого дня 2025 года базовой ставки. Ее размер устанавливается на уровне 270 рублей. А это значит, что повышение ждут заработные платы работников бюджетных организаций. Также увеличатся из-за привязки к базовой ставке стимулирующие и компенсирующие выплаты.
Также в Минтруда и соцзащиты добавили, что базовая ставка будет расти поэтапно. Аналогичный подход применялся и в 2024 году. Кроме того, в госоргане напомнили, что в сравнении с 1 января 2024 года базовая ставка выросла на 8%.
Тем временем Минтруда сообщило, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.
А в ЦИК сообщили, что агитационный этап выборов президента 2025 начался 1 января 2025 года.
Мы писали, что единая система автостраховки ОСАГО начала действовать в Беларуси также с 1 января 2025.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что будет с Беларусью в 2025 году, напомнив о пути преемственности.
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