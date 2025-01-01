Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарплаты многих белорусов повысятся с 1 января 2025 из-за роста базовой ставки до 270 рублей

Зарплаты белорусов повысятся с 1 января из-за роста базовой ставки до 270 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Зарплаты многих белорусов повысятся с 1 января 2025 года из-за роста базовой ставки до 270 рублей, пишет БелТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Все дело в росте с первого дня 2025 года базовой ставки. Ее размер устанавливается на уровне 270 рублей. А это значит, что повышение ждут заработные платы работников бюджетных организаций. Также увеличатся из-за привязки к базовой ставке стимулирующие и компенсирующие выплаты.

Также в Минтруда и соцзащиты добавили, что базовая ставка будет расти поэтапно. Аналогичный подход применялся и в 2024 году. Кроме того, в госоргане напомнили, что в сравнении с 1 января 2024 года базовая ставка выросла на 8%.

Тем временем Минтруда сообщило, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.

А в ЦИК сообщили, что агитационный этап выборов президента 2025 начался 1 января 2025 года.

Мы писали, что единая система автостраховки ОСАГО начала действовать в Беларуси также с 1 января 2025.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что будет с Беларусью в 2025 году, напомнив о пути преемственности.

А вот каким был Год Змеи в истории Беларуси: Машеров возглавил БССР, Коваленок полетел в космос, страну накрыл снежный шторм «Хавьер».