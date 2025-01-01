Зарплаты многих белорусов повысятся с 1 января 2025 из-за роста базовой ставки до 270 рублей

Также в Минтруда и соцзащиты добавили, что базовая ставка будет расти поэтапно. Аналогичный подход применялся и в 2024 году. Кроме того, в госоргане напомнили, что в сравнении с 1 января 2024 года базовая ставка выросла на 8%.