Штрафы за нарушение ПДД выросли в Беларуси с 1 января 2025 года

Что касается штрафов, то приведем несколько примеров. Так, превышение скорости обойдется белорусам в сумму до одной базовой величины (42 рублей) при показателях спидометра от 10 до 20 км/ч. Одна — три базовые (42 — 126 рублей) — это штраф за превышение от 20 до 30 км/ч — от 42 до 126 рублей (1—3 БВ), а три — десять БВ (124 — 420 рублей) — от 30 до 40 км/ч. При цифрах выше нормы на 40 км/ч и выше штраф будет от 336 до 504 рублей (8 — 12 базовых величин). Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 210 — 630 белрублей, что составляет 5 — 15 базовых, либо к лишению прав на срок до года.