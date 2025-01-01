Штрафы за нарушение ПДД выросли в Беларуси с 1 января 2025 года в связи с ростом с этой даты базовой величины с 40 до 42 рублей по решению Совета министров. Выросла и стоимость привязанных к базовой услуг Госавтоинспекции.
Что касается штрафов, то приведем несколько примеров. Так, превышение скорости обойдется белорусам в сумму до одной базовой величины (42 рублей) при показателях спидометра от 10 до 20 км/ч. Одна — три базовые (42 — 126 рублей) — это штраф за превышение от 20 до 30 км/ч — от 42 до 126 рублей (1—3 БВ), а три — десять БВ (124 — 420 рублей) — от 30 до 40 км/ч. При цифрах выше нормы на 40 км/ч и выше штраф будет от 336 до 504 рублей (8 — 12 базовых величин). Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 210 — 630 белрублей, что составляет 5 — 15 базовых, либо к лишению прав на срок до года.
Управление транспортным средством без отметки о прохождении техосмотра штрафуется на сумму до 126 рублей (три базовые), а без оформленной страховки — от одной до трех БВ (42 — 126 рублей). Бесправника за рулем в первый раз оштрафуют на сумму от пяти до двадцати базовых величин (210 — 840 рублей), при повторном задержании в аналогичной ситуации — штраф составит от двадцати (840 BYN) пятидесяти (2 100) БВ. Кроме того, наказать могут общественными работами на 8 — 60 часов и административным арестом продолжительностью до 15 суток.
Нетрезвых за рулем в зависимости от степени опьянения штрафуют на 100 или 200 базовых величин (4 200 или 8 400 рублей) и лишают прав управления транспортным средством на три или пять лет.
Относительно услуг ГАИ можно привести следующие подорожания, связанные с ростом базовой величины. Например, при регистрации авто в 2025-м за регистрационные знаки предстоит заплатить две базовые величины (84 рубля), за свидетельство о регистрации транспортного средства — одну БВ (42 рубля). При регистрации мототранспорта и прицепов за регзнаки нужно оплатить одну базовую (42 рубля), как и за свидетельство о регистрации.
Ранее мы писали, что изменится в Беларуси с 1 января 2025 в связи с ростом базовой величины до 42 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир.
Еще мы писали, что единая система автостраховки ОСАГО начала действовать в Беларуси также с 1 января 2025.
Тем временем зарплаты многих белорусов повысятся с 1 января 2025 из-за роста базовой ставки до 270 рублей. А Минтруда сообщило, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что будет с Беларусью в 2025 году, напомнив о пути преемственности.
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