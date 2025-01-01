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Государство расширило регулирование цен на лекарства

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Более полутора десятка лекарств включены в список препаратов, цены на которые регистрируются, следует из официально опубликованного постановления.

Источник: Sputnik.by

В постановлении сказано, что это новшество вступает в силу с 1 марта 2025 года. В перечень включают такие препараты как азитромицин, амоксициллин, декскетопрофен, диклофенак, ксилометазолин, мельдоний, оксиметазолин и другие. Если ранее в перечне было 37 пунктов, то теперь будет 54.

Ранее Минздрав неоднократно поднимал тему цен на лекарства. Например, около года назад прошла встреча руководства ведомства с представителями 20 крупнейших аптечных сетей, как частных, так и государственных. Обсуждался роста цен на лекарственные препараты.

В том числе было решено, что надо увеличивать долю отечественных препаратов в частных аптеках до 40%. Также в начале прошлого года медицинское ведомство сообщало, что инфляция в этом сегменте в среднем составил 3,4% (за 11 месяцев 2023 года).

Периодически цены в аптеках проверяет Комитет государственного контроля. Ведомство собирает данные по ценам от граждан через свой сайт. Проверяя аптеки Минской области в начале 2024 года, комитет отмечал, что в основном рост цен связан с увеличением курсов инвалют и усложнением логистической цепочки.

экономика
медицина
торговля