Государство расширило регулирование цен на лекарства

В постановлении сказано, что это новшество вступает в силу с 1 марта 2025 года. В перечень включают такие препараты как азитромицин, амоксициллин, декскетопрофен, диклофенак, ксилометазолин, мельдоний, оксиметазолин и другие. Если ранее в перечне было 37 пунктов, то теперь будет 54.