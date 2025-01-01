Государство расширило регулирование цен на лекарства

В постановлении сказано, что это новшество вступает в силу с 1 марта 2025 года. В перечень включают такие препараты как азитромицин, амоксициллин, декскетопрофен, диклофенак, ксилометазолин, мельдоний, оксиметазолин и другие. Если ранее в перечне было 37 пунктов, то теперь будет 54.
Ранее Минздрав неоднократно поднимал тему цен на лекарства. Например, около года назад прошла встреча руководства ведомства с представителями 20 крупнейших аптечных сетей, как частных, так и государственных. Обсуждался роста цен на лекарственные препараты.
В том числе было решено, что надо увеличивать долю отечественных препаратов в частных аптеках до 40%. Также в начале прошлого года медицинское ведомство сообщало, что инфляция в этом сегменте в среднем составил 3,4% (за 11 месяцев 2023 года).
Периодически цены в аптеках проверяет Комитет государственного контроля. Ведомство собирает данные по ценам от граждан через свой сайт. Проверяя аптеки Минской области в начале 2024 года, комитет отмечал, что в основном рост цен связан с увеличением курсов инвалют и усложнением логистической цепочки.