В Беларуси расходы на обучение и воспитание одного школьника составляют 3749 — 8447 рублей в год

В Беларуси выросли нормативы расходов на обучение и воспитание одного обучающегося на 2025 год. Данная информация содержится в постановлении Совета министров от 27 декабря 2024 года № 1029, которое опубликовано на Национальном правовом портале.
Нормативы годовых расходов касаются ребят, посещающих учреждения общего среднего, дошкольного и среднего специального образования. Так, норматив для школьников из городов и поселков городского типа равен 3749,17 рубля на ребенка, а для обучающихся в сельских школах — 8447,27 рубля. На воспитанника детсада в городах запланировано по 4956,11 белрубля, а на дошколенка из сельской местности — 5656,76. Размер годового норматива на получающего профессионально-техническое образование — BYN 5584,88, среднее специальное образование — BYN 5125,32.
Также в документе, заметили в Министерстве образования Беларуси, пересмотрено значение корректирующих коэффициентов, необходимых для учета особенностей реализации образовательных программ, тех или иных аспектов обучения и воспитания ряда категорий учащихся, а еще наполняемость школ (в том числе на селе).
А еще зарплаты многих белорусов повысятся с 1 января 2025 из-за роста базовой ставки до 270 рублей.
Тем временем штрафы за нарушение ПДД выросли в Беларуси с 1 января 2025 года. А ранее мы писали, что изменится в Беларуси с 1 января 2025 в связи с ростом базовой величины до 42 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир. Мы писали также, что единая система автостраховки ОСАГО начала действовать в Беларуси также с 1 января 2025.
Кроме того, Минтруда сообщило, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.