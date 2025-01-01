В Беларуси расходы на обучение и воспитание одного школьника составляют 3749 — 8447 рублей в год

Тем временем штрафы за нарушение ПДД выросли в Беларуси с 1 января 2025 года. А ранее мы писали, что изменится в Беларуси с 1 января 2025 в связи с ростом базовой величины до 42 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир. Мы писали также, что единая система автостраховки ОСАГО начала действовать в Беларуси также с 1 января 2025.