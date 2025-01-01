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Как изменятся взносы на ОСМС в Казахстане в 2025 году

АСТАНА, 1 янв — Sputnik. Фонд медицинского страхования сообщил, какие размеры ОСМС будут в 2025 году в Казахстане.

Источник: Sputnik.kz

Большинство платежей не изменится, так как размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на прежнем уровне.

Ставки для работодателей и работников тоже остаются прежними — 3% и 2% соответственно.

«Изменится лишь размер единого платежа — с 21,5 до 23,8%, а также взносов государства за льготные категории населения — с 1,9 до 2% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Ее определяет уполномоченный орган в области государственной статистики. По данным Бюро национальной статистики РК, среднемесячная заработная плата по итогам 2023 года по Республике Казахстан составила 364 295 тенге».

сообщили в фонде.

Таким образом, размеры платежей на ОСМС в 2025 году будут следующими:

  • отчисления работодателей — 3% от начисленного дохода работника;
  • взносы работников — 2% от дохода;
  • плательщики единого платежа — 23,8% от фонда оплаты труда;
  • взносы физических лиц, работающих по договорам ГПХ — 2% от дохода;
  • взносы ИП, лиц, занимающихся частной практикой — 5% от 1,4-кратного размера МЗП или 5 950 тенге (11,3 доллара), установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете);
  • взносы самостоятельных плательщиков — 5% от МЗП или 4250 тенге (8,09 долларов);
  • взносы государства на ОСМС — 7 285,9 тенге (13,8 долларов).

А вот как казахстанцы могут проверить статус в системе ОСМС:

  • сайт Фонда социального медицинского страхования msqory.kz;
  • Telegram-бот (https://t.me/SaqtandyryBot);
  • мобильное приложение Qoldau 24/7;
  • мобильные приложения некоторых банков;
  • сайт электронного правительства egov.kz через государственную услугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».

Оплатить взносы на ОСМС можно через кассы АО «Казпочта», кассы и мобильные приложения банков второго уровня и терминалы оплаты, напоминает фонд.

экономика