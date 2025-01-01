Как изменятся взносы на ОСМС в Казахстане в 2025 году

Большинство платежей не изменится, так как размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на прежнем уровне.
Ставки для работодателей и работников тоже остаются прежними — 3% и 2% соответственно.
«Изменится лишь размер единого платежа — с 21,5 до 23,8%, а также взносов государства за льготные категории населения — с 1,9 до 2% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Ее определяет уполномоченный орган в области государственной статистики. По данным Бюро национальной статистики РК, среднемесячная заработная плата по итогам 2023 года по Республике Казахстан составила 364 295 тенге».
Таким образом, размеры платежей на ОСМС в 2025 году будут следующими:
- отчисления работодателей — 3% от начисленного дохода работника;
- взносы работников — 2% от дохода;
- плательщики единого платежа — 23,8% от фонда оплаты труда;
- взносы физических лиц, работающих по договорам ГПХ — 2% от дохода;
- взносы ИП, лиц, занимающихся частной практикой — 5% от 1,4-кратного размера МЗП или 5 950 тенге (11,3 доллара), установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете);
- взносы самостоятельных плательщиков — 5% от МЗП или 4250 тенге (8,09 долларов);
- взносы государства на ОСМС — 7 285,9 тенге (13,8 долларов).
А вот как казахстанцы могут проверить статус в системе ОСМС:
- сайт Фонда социального медицинского страхования msqory.kz;
- Telegram-бот (https://t.me/SaqtandyryBot);
- мобильное приложение Qoldau 24/7;
- мобильные приложения некоторых банков;
- сайт электронного правительства egov.kz через государственную услугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».
Оплатить взносы на ОСМС можно через кассы АО «Казпочта», кассы и мобильные приложения банков второго уровня и терминалы оплаты, напоминает фонд.