Как изменятся взносы на ОСМС в Казахстане в 2025 году

«Изменится лишь размер единого платежа — с 21,5 до 23,8%, а также взносов государства за льготные категории населения — с 1,9 до 2% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Ее определяет уполномоченный орган в области государственной статистики. По данным Бюро национальной статистики РК, среднемесячная заработная плата по итогам 2023 года по Республике Казахстан составила 364 295 тенге».