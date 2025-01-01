Молдавская ГРЭС в ПМР перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь

Ранее российская компания «Газпром» сообщила, что с 8:00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, «Газпром» лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов «Молдовагаза» в 2022 году. Согласно контракту между «Молдовагазом» и «Газпромом», объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
«Ровно в полночь 1 января Молдавская ГРЭС перешла на генерацию энергии на угле. Переход прошел штатно. Сейчас днестровская станция вырабатывает 105 мегаватт электроэнергии, Дубоссарская ГЭС — восемь», — говорится в сообщении пресс-службы приднестровского лидера.
Уточняется, что генерация будет возрастать по мере роста потребления, так как показатель без сомнения увеличится, когда граждане начнут активно включать обогревательные приборы. Пресс-служба главы ПМР также отмечает, что максимальная возможность станций в ПМР: 157 мегаватт МГРЭС и 24 Дубоссарская ГЭС.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. «Газпром» в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.