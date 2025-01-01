Молдавская ГРЭС в ПМР перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь

Ранее российская компания «Газпром» сообщила, что с 8:00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, «Газпром» лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов «Молдовагаза» в 2022 году. Согласно контракту между «Молдовагазом» и «Газпромом», объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.