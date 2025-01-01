В Приднестровье выключили подачу газа из-за прекращения транзита через Украину

По данным телеканала, власти Молдавии не урегулировали свой долговой спор с «Газпромом» и не проложили альтернативный маршрут поставки газа. МГРЭС обеспечивала до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. При этом страна также закупала ресурс в Румынии, но его цена почти втрое выше. Молдавская госкомпания Energocom уже подтвердила в соцсетях, что будет поставлять электроэнергию из Румынии, что сможет покрыть порядка 62% всех потребностей. Дополнительно ресурс закупят на Украине.