Пенсии, зарплаты, базовая ставка: что меняется с января 2025 года

Базовая ставка
С 1 января размер базовой ставки составляет Br270, это следует из постановления № 801, принятого Советом Министров 30 октября 2024 года. Прежнее значение базовой ставки — Br253.
Базовая ставка — важнейший элемент тарифной системы, на ее основе осуществляется оплата труда работников бюджетных организаций.
Базовая величина
С первого дня 2025 года также меняется размер базовой величины в Беларуси. Так, она теперь составляет Br42, следует из постановления № 848, принятого Советом Министров 16 ноября 2024.
Прежнее значение этого показателя — Br40. Базовая величина влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов и других выплат.
Минимальная зарплата
Среди новшеств нового года — увеличение месячной минимальной заработной платы. С 2025 года она составляет Br726, следует из постановления № 935, принятого Советом Министров 10 декабря 2024 года.
Прежнее значение — Br626. Таким образом, этот показатель увеличился на Br100.
Минимальную зарплату наниматель должен применять в качестве низшей границы оплаты труда сотрудников.
Пенсии
С 2025 года в нашей стране снимается ограничение на размер пенсий трудящихся пенсионеров, напомнили в Министерстве труда и соцзащиты.
В Беларуси насчитывается примерно 446 тыс. работающих пенсионеров, у 110 тыс. из них действовали определенные ограничения. Они, продолжая работать, теряли часть своей пенсии.
С 2025 года ограничения сняты. Пенсионерам не нужно обращаться в какие-либо ведомства для перерасчета пенсии. Мера о снятии ограничений реализована в автоматическом режиме, отметили в Минтруда.