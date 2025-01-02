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Пенсии, зарплаты, базовая ставка: что меняется с января 2025 года

С января 2025 года в Беларуси вступает в силу ряд новшеств. Рассказываем о важных изменениях, которые повлияют на различные выплаты.

Источник: БЕЛТА

Базовая ставка

С 1 января размер базовой ставки составляет Br270, это следует из постановления № 801, принятого Советом Министров 30 октября 2024 года. Прежнее значение базовой ставки — Br253.

Базовая ставка — важнейший элемент тарифной системы, на ее основе осуществляется оплата труда работников бюджетных организаций.

Базовая величина

С первого дня 2025 года также меняется размер базовой величины в Беларуси. Так, она теперь составляет Br42, следует из постановления № 848, принятого Советом Министров 16 ноября 2024.

Прежнее значение этого показателя — Br40. Базовая величина влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов и других выплат.

Минимальная зарплата

Среди новшеств нового года — увеличение месячной минимальной заработной платы. С 2025 года она составляет Br726, следует из постановления № 935, принятого Советом Министров 10 декабря 2024 года.

Прежнее значение — Br626. Таким образом, этот показатель увеличился на Br100.

Минимальную зарплату наниматель должен применять в качестве низшей границы оплаты труда сотрудников.

Пенсии

С 2025 года в нашей стране снимается ограничение на размер пенсий трудящихся пенсионеров, напомнили в Министерстве труда и соцзащиты.

В Беларуси насчитывается примерно 446 тыс. работающих пенсионеров, у 110 тыс. из них действовали определенные ограничения. Они, продолжая работать, теряли часть своей пенсии.

С 2025 года ограничения сняты. Пенсионерам не нужно обращаться в какие-либо ведомства для перерасчета пенсии. Мера о снятии ограничений реализована в автоматическом режиме, отметили в Минтруда.

экономика