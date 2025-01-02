Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 1 февраля станет не менее ₽ 9900

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком в России с 1 февраля 2025 года составит 9 900,83 рубля, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«С 1 февраля ожидается рост минимального размера пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет до 9 900,83 рубля», — сообщил Балынин.
Экономист объяснил, что в 2024 году эта выплата составляла 9 227,24 рубля. Таким образом, она увеличится на 673,59 рубля. Сумма максимального пособия по уходу за ребенком в 2025 году составит 68,9 тысячи рублей.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет может получать мать, отец или другой родственник, опекун или усыновитель в случае, если этот человек берет соответствующий отпуск. Отпуск можно брать по очереди.
Ранее экономист рассказал о том, каким будет с 1 января максимальное пособие по беременности и родам.