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Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 1 февраля станет не менее ₽ 9900

В 2024 году минимальная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет составляла 9227,24 рубля.

Источник: Аргументы и факты

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком в России с 1 февраля 2025 года составит 9 900,83 рубля, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«С 1 февраля ожидается рост минимального размера пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет до 9 900,83 рубля», — сообщил Балынин.

Экономист объяснил, что в 2024 году эта выплата составляла 9 227,24 рубля. Таким образом, она увеличится на 673,59 рубля. Сумма максимального пособия по уходу за ребенком в 2025 году составит 68,9 тысячи рублей.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет может получать мать, отец или другой родственник, опекун или усыновитель в случае, если этот человек берет соответствующий отпуск. Отпуск можно брать по очереди.

Ранее экономист рассказал о том, каким будет с 1 января максимальное пособие по беременности и родам.