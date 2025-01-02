Новые залежи газа открыты в Жамбылской области

В соответствии с контрактом, «Разведка и добыча QazaqGaz» разработало проект разведочных работ, включающий проведение сейсморазведки 2D и 3D, восстановление и освоение ранее пробуренных скважин, а также бурение новых разведочных скважин.
«2025 год в национальной компании объявлен годом геологоразведки и капитального строительства. Но мы ускоряем работы по геологоразведке, начали показывать первые результаты уже в этом году. В рамках разведочных работ восстановлено ликвидированная скважина№ 4Г, которая подтвердила продуктивность нижневизейского горизонта нижнего карбона. Открыты новые залежи газа. Далее будут проведены работы по проведению сейсмических исследований и бурению еще двух разведочных скважин».
Данные мероприятия являются началом освоения участка Малдыбай. В 2025 году намечается проведение мероприятий по интенсификации добычи методом ГРП (гидравлический разрыв пласта) с последующим испытанием. Также запланировано восстановление еще одной ранее ликвидированной скважины.