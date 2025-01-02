Новые залежи газа открыты в Жамбылской области

«2025 год в национальной компании объявлен годом геологоразведки и капитального строительства. Но мы ускоряем работы по геологоразведке, начали показывать первые результаты уже в этом году. В рамках разведочных работ восстановлено ликвидированная скважина№ 4Г, которая подтвердила продуктивность нижневизейского горизонта нижнего карбона. Открыты новые залежи газа. Далее будут проведены работы по проведению сейсмических исследований и бурению еще двух разведочных скважин».