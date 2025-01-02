Курсы валют на 2 января, цены на нефть и металлы

Нефть: котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время азиатских торгов в среду. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале торговались возле 71,72 доллара за баррель. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте торговался у отметки 74,42 доллара за баррель, передает Investing.com.