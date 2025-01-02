Штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД изменились в Казахстане

Напомним, что за это нарушение могут наказать и самих пассажиров. Согласно статьи 615 «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения», за игнорирование ремня безопасности им грозит 2 МРП, что в 2025 году равно 7 864 тенге, а за повторное нарушение — 10 МРП.