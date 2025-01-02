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Как рассчитать декретные выплаты в Казахстане в 2025 году

АСТАНА, 2 янв — Sputnik. В Минтруда Казахстана рассказали, как рассчитать декретные выплаты в Казахстане в 2025 году.

Источник: Sputnik.kz

Выплата в связи с рождением ребенка

Ее получают все родившие женщины:

На первого-третьего ребенка — 149 416 тенге (38 МРП);
На четвертого и более — 247 716 тенге (63 МРП).

Для неработающих женщин и мужчин: ежемесячное пособие по уходу за ребенком по достижении им полутора лет

на первого ребенка — 22 648 тенге (5,76 МРП);

на второго ребенка — 26 776 тенге (6,81 МРП);

на третьего ребенка — 30 866 тенге (7,85 МРП);

на четвертого и более — 34 995 (8,90 МРП).

Когда выходят в декрет?

Когда женщина выходит в декрет, то она получает лист временной нетрудоспособности. Его выдает врач акушер-гинеколог с 30 недель. Женщины, проживающие на территориях, подвергшихся воздействию ядерных испытаний — с 27 недель беременности.

В случае осложненных родов, рождении двух и более детей, лист продлевается еще на 14 дней.

Для работающих женщин: единоразовая выплата на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка

Чтобы ее посчитать, нужно умножить среднемесячный доход за последний год на коэффициент дней нетрудоспособности.

Среднемесячный доход: как рассчитать?

Весь доход, с которого делались социальные отчисления, делится на 12месяцев, независимо от того, сколько месяцев женщина работала.

Коэффициент дней нетрудоспособности: как рассчитать?

Напомним, когда женщина выходит в декрет она получает лист временной нетрудоспособности.

Коэффициент дней нетрудоспособности вычисляется делением всех дней по этому листу нетрудоспособности на 30 дней: например, лист временной нетрудоспособности выдан на 126 календарных дней — 126÷30=4,2.

Пример расчета при ежемесячном доходе менее 7 МЗП или 595 000 тенге (1,1 тысячу долларов).

В 2025 году размер МЗП составит 85 000 тенге (161,8 долларов).

Допустим, за год Вами получен доход 1 944 000 тенге (3,7 тысяч долларов):

1 944 000 тенге ÷ 12 = 162 000 тенге (308,5 долларов);
162 000 тенге * 4,2 = 680 400 тенге (1,2 тысячи долларов).

4,2 — коэффициент дней нетрудоспособности.

Но получите 612 360 тенге (1,1 тысячу долларов), так как из социальной выплаты удерживаются 10%, которые перечисляются на Ваш счет в ЕНПФ.

Для женщин, чей ежемесячный доход превышает 7 МЗП или 595 тысяч тенге (1,1 тысячу долларов) в месяц.

Условно, если Вы получаете доход 700 000 тенге (1,3 тысячи долларов) в месяц, который превышает 7 МЗП — то нужно учитывать эти 7 МЗП:

595 000 тенге * 4,2 = 1 764 000 тенге (3,3 тысячи долларов)

4,2 — коэффициент дней нетрудоспособности.

Так же, как и в предыдущем случае — удерживаются 10%.

Пример расчета для женщин, чья заработная плата превышает 7 МЗП или 595 тысяч тенге (1,1 тысяча долларов).

Если женщина в течение года получала в месяц, например, 600 тысяч тенге (1,1 тысяча долларов) и берет отпуск по беременности 126 дней:

600 000 тенге * 4,2 — 10% = 2 268 000 тенге (4,3 тысячи долларов).

Фактический размер заработной платы подтверждается социальными отчислениями.

экономика