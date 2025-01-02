Гастроэнтеролог Майорова: водителям не стоит смешивать крепкий алкоголь с пивом

От 6 до 12 часов потребуется, чтобы только 100 граммов коньяка или водки выветрились из организма, если нужно утром сесть за руль. После кружки пива должно пройти не менее двух часов. Как точно рассчитать, сколько можно выпить во время застолья и чем лучше всего закусывать, чтобы наутро не лишиться прав, — в материале «Газеты.Ru».