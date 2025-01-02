Аналитик Васильев предрек доллар по 109 рублей в октябре-декабре 2025 года

«~Исходя из экономических предпосылок, в январе можно ждать небольшого укрепления рубля~. В текущих условиях нельзя не принимать в расчет фактор геополитики, который может сыграть в разные стороны. Новые западные санкции нацелены на нефтяной экспорт России, и это может негативно влиять на приток экспортной выручки, особенно если мировые цены на нефть продолжат буксовать. С другой стороны, если появятся надежные сигналы к деэскалации и дипломатическому урегулированию украинского конфликта, все рублевые активы могут получить поддержку», — пояснил Буйволов.