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Какую пользу фермерам Хабаровского края могут принести туристы

Почему фермеры не спешат подавать заявки на гранты, направленные на развитие сельского туризма, обсудили на заседании Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Главный вопрос — почему с начала действия программы по предоставлению федеральных грантов на развитие агротуризма в регионе нашлось лишь трое претендентов? А поддержку получили и того только два агрария: один в 2023-м, второй в этом году.

— Заявок очень мало для края, но дело не в том, что сельхозпредприятия не заинтересованы в организации агротуризма в своих хозяйствах. Скорее всего, фермеров отпугивают условия получения гранта: необходимо, чтобы увеличились объемы реализации сельхозпродукции и должно пройти определенное количество туристов. Но при этом доходы от туризма не должны превышать 30 процентов от общего оборота, иначе потеряет статус сельхозпроизводителя. Фермеры предпочитают заниматься чем-то одним, чтобы, грубо говоря, не разорваться, — объясняет заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Андрей Романченко.

Гранты на развитие агротуризма стали выдавать с 2022 года. Деньги можно использовать на приобретение или модернизацию туристических объектов, подключение объектов к инфраструктуре. Сумма поддержки — 10 миллионов рублей. Крупным предприятиям такие цифры ничего не скажут: им доставит больше хлопот, чем прибыли. На животноводческое хозяйство гостей не поведешь, в коровнике зеваки совсем ни к чему, да и кого отрывать от производства, чтобы развлекать туристов? Для этого понадобится строить отдельное помещение, где будут находиться животные, выделять специалистов, которые будут проводить экскурсии. Конечно, наверняка турист из благодарности наберет с собой товаров, но окупит ли это затраты? Тем более турист нынче требовательный пошел, чтобы его заманить на ферму, надо приложить много усилий: все облагородить, почистить и «удачно завернуть».

Хозяйство Ирины Голубевой, получившей поддержку государства, в 2024 году посетили свыше 600 человек. Предприниматель признается, водить туристов — занятие хлопотное. И затратное.

Заниматься агротуризмом начала примерно год назад. Спрос породил предложение: знакомые узнавали, что она завела ферму, и просили показать зверюшек детям своим, детям приятелей и так далее. Выходные улетали на организацию таких поездок, потому Ирина решила — надо делать все организованно. На одну из таких экскурсий пригласили и журналистов.

Сегодня на экоферме побывали школьники из села Мичуринское. Они — участники профориентационного проекта «Агрознайка».

— Наши сельхозпроизводители с радостью приглашают ребят на экскурсии. Благодаря таким поездкам им проще будет определиться с выбором профессии, — отметила заместитель гендиректора АНО «Хабаровскплемсервис» Альбина Шерстнева.

Ребятам рассказали про особенности козьего молока, о содержании животных, а после теоретической части дали им самим покормить коз и барашков морковью и сеном.

— Людям интересно, как работает ферма, городские ведь далеко от этого. И всегда удивляются, что сельское хозяйство — это не грязь и неприятный запах. Посмотрите, наши козочки и овечки чистенькие, ухоженные, они с рук кушают. Вокруг тоже чистота, — показывает глава крестьянско-фермерского хозяйства Ирина Голубева.

Ферму ввели в эксплуатацию в 2021 году. Здесь более 500 коз, бараны, следующим этапом после запуска козоводческого комплекса стал агротуризм.

— На следующий год завершим строительство помещения для проведения мастер-классов. В нем дети будут пробовать себя в роли фермеров — будут вовлечены в трудовой процесс. Возможно, кто-то из ребят, побывав на ферме, тоже захочет работать в сельском хозяйстве, — говорит фермер.

Модульный гостевой дом смонтируют летом. Далее по планам провести сеть коммуникаций: канализацию, водоотведение. Это позволит сделать туристический отдых круглогодичным. Добавятся банный комплекс, мангальная зона. Для привлечения туристов заключили договор с туристическими компаниями — теперь хабаровчанам фирмы станут предлагать поездки на ферму в качестве отдыха.

В 2024 году поддержку на развитие агротуризма получил предприниматель ИП Писанов. В Маноме он планирует открыть на базе отдыха пасеку, зоопарк и проводить дегустацию блюд национальной кухни.

туризм и отдых