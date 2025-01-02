Какую пользу фермерам Хабаровского края могут принести туристы

Гранты на развитие агротуризма стали выдавать с 2022 года. Деньги можно использовать на приобретение или модернизацию туристических объектов, подключение объектов к инфраструктуре. Сумма поддержки — 10 миллионов рублей. Крупным предприятиям такие цифры ничего не скажут: им доставит больше хлопот, чем прибыли. На животноводческое хозяйство гостей не поведешь, в коровнике зеваки совсем ни к чему, да и кого отрывать от производства, чтобы развлекать туристов? Для этого понадобится строить отдельное помещение, где будут находиться животные, выделять специалистов, которые будут проводить экскурсии. Конечно, наверняка турист из благодарности наберет с собой товаров, но окупит ли это затраты? Тем более турист нынче требовательный пошел, чтобы его заманить на ферму, надо приложить много усилий: все облагородить, почистить и «удачно завернуть».