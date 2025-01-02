Центробанк: объем денежных переводов в Узбекистан в 2025 году может вырасти на 12%

В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось на треть, до 1,14 миллиона человек. По данным на лето 2024 года, в России работало около 1 миллиона узбекистанцев.