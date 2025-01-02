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Центробанк: объем денежных переводов в Узбекистан в 2025 году может вырасти на 12%

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Согласно прогнозам Центрального банка Узбекистана, объем денежных переводов из-за рубежа в страну по итогам 2025 года может вырасти на 12% по сравнению с ожидаемыми итогами 2024 года.

Источник: Sputnik.md

Это может произойти на фоне роста зарплат в странах, принимающих трудовых мигрантов из республики.

В ноябре ЦБ прогнозировал, что объем денежных переводов из-за рубежа в Узбекистан по итогам всего 2024 года может вырасти на 30%, до $15 млрд, а к 2028 году — уже до $20 млрд.

«Ожидается, что положительные тенденции в сфере трудовой миграции… сохранятся в 2025 году, что обеспечит увеличение объемов международных денежных переводов в Узбекистан на 10−12%».

говорится в обзоре регулятора.

Таким образом, объем зарубежных трансферов в наступившем 2025 году может вырасти почти до 17 $млрд.

В числе позитивных факторов эксперты ЦБ называют рост экономической активности и зарплаты в странах, принимающих мигрантов, а также увеличение доли стран с высокими доходами в географии миграции.

В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось на треть, до 1,14 миллиона человек. По данным на лето 2024 года, в России работало около 1 миллиона узбекистанцев.

экономика