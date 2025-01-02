Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова зарезервировала в Румынии нужное количество электроэнергии на 2 января

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Компания Energocom заявила, что ей удалось зарезервировать на второе января необходимое Молдове количество электроэнергии в Румынии.

Источник: Sputnik.md

В организации уточнили, что на границе с Румынией доступно для резервирования только 315 МВт из необходимых республике 650−800 МВт.

«Поэтому нам удалось зарезервировать необходимые мощности на второе января».

говорится в сообщении, опубликованном на сайте Energocom.

По словам представителей компании, дополнительная электроэнергия в ночные часы будет поступать из Украины от «Энергоатома», где в это время есть избыток.

«Мы работаем без перерыва, даже в выходные и праздничные дни, чтобы обеспечить надежные поставки электроэнергии для страны», — подчеркнули в Energocom.

Напомним, ранее советник директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что поставки электроэнергии от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС правобережной Молдове с 1 января 2025 года прекратятся.

Утром 1 января в ПАО «Газпром» заявили о том, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину в связи с завершением срока действия соглашения о транспортировке газа с НАК «Нафтогаз Украины», подписанного 30 декабря 2019 года.

После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.

В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.

энергетика