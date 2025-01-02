Молдова зарезервировала в Румынии нужное количество электроэнергии на 2 января

В организации уточнили, что на границе с Румынией доступно для резервирования только 315 МВт из необходимых республике 650−800 МВт.
«Поэтому нам удалось зарезервировать необходимые мощности на второе января».
По словам представителей компании, дополнительная электроэнергия в ночные часы будет поступать из Украины от «Энергоатома», где в это время есть избыток.
«Мы работаем без перерыва, даже в выходные и праздничные дни, чтобы обеспечить надежные поставки электроэнергии для страны», — подчеркнули в Energocom.
Напомним, ранее советник директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что поставки электроэнергии от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС правобережной Молдове с 1 января 2025 года прекратятся.
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.