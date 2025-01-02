Экспертиза одобрила проект жилья напротив Фридландских ворот в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Застройщиком вступает СЗ «Спецстрой» Александра Качановича. Многоквартирные жилые дома с коммерческими помещениями и автостоянкой появятся на участке с кадастровым номером 39:15:140421:327. Земельный массив площадью 1,4 гектара располагается в границах проспекта Калинина и улицы Дзержинского, в районе съезда со Второй эстакады.
На территории находится ТЦ «Калининский», который начали разбирать в 2024 году. Согласно публичной кадастровой карте, на участке разрешается возводить высотные жилые дома.
Ранее компания Качановича застраивала соседнюю территорию с бывшими казармами на проспекте Калинина. Там появился ЖК «Фридланд».