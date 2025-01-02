Калининградстат назвал профессию с самой высокой заработной платой в регионе

На втором месте по уровню заработной платы в регионе находятся работники, занятые в сфере добычи полезных ископаемых. В среднем в месяц они получают 96 тыс. руб. Следом за ними идут сотрудники деятельности в области информации и связи (91 тыс. руб.), а также сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства (80,8 тыс. руб.).