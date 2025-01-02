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Поставщики электроэнергии в Молдавии просят вдвое повысить тариф

КИШИНЕВ, 2 янв — РИА Новости. Поставщики электроэнергии в Молдавии требуют увеличить тариф для потребителей центра и юга страны на 119%, севера — на 60%, сообщает Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ).

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65−70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. В среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.

НАРЭ опубликовало у себя на сайте запросы от поставщиков. Так, компания Premier Energy, которая обслуживает жителей центра и юга Молдавии, просит повысить тариф с 13 до 28 центов за один кВт/ч. Потребители на севере страны, обслуживаемые компанией FEE Nord, в скором времени рискуют платить 25 центов вместо 15 центов за один кВт/ч.

Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, новые тарифы должны быть утверждены в течение максимум 5 дней с момента подачи заявки.

энергетика
экономика