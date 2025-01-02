В «Молдовагазе» заявили о готовности помочь Тирасполю с закупками газа

В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни «Молдовагазом», ни «Газпромом». Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» лишь 8,6 миллиона долларов. «Газпром» же заявил, что аудит задолженности «Молдовагаза» перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.